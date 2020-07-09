На улице Благовещенской в Харькове коммунальщики, сами того не подозревая, стали героями сети

В группе «СолнцеЛикий Харьков» опубликовали снимок, на котором сотрудники одного из коммунальных предприятий Харькова ремонтируют трубу, разрыв огромную яму.

Один из мужчин находится внизу, а толпа коллег внимательно наблюдают вокруг ямы за его работой.

«Вся Украина в 1 фото. Куча начальников смотрит, как один роднуль работает. Улица Благовещенская. Насчитала 11 стоящих. Тот у забора тоже учитывается. Он точно с ними», – подписала снимок автор.

Фотография сразу же вызвала ассоциации со знаменитым мэмом, который одно время активно гулял по сети.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове появился новый «фонтан», на создание которого власти города не потратили не копейки бюджетных средств. Огромный столб воды высотой с девятиэтажный дом ошеломил харьковчан, а видео этого «явления» вскоре разлетелось по городским пабликам.

Причина такого происшествия банально проста – прорыв трубы.

Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Снимал на прохладу. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Freitag, 19. Juni 2020

Мы также писали о том, что на насосной станции предприятия «Харьковские теплосети» в районе станции метро «Научная» прорвало горячую воду, в результате чего погиб сотрудник «ХТС». Трагедия произошла рано утром 2 июля.

В полиции пояснили, что смерть 72-летнего человека наступила во время устранения аварии на коммунальном предприятии.

По словам представителя прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, во время прорыва воды на станции дежурил работник «ХТС», который и сообщил около 4:30 утра о ЧП руководству. После этого он на связь не выходил.

Напомним, в харьковских квартирах потекла вода с "наполнителем".

Как сообщала Politeka, «убыточные» коммунальщики Кернеса оскандалились дорогой покупкой.

Также Politeka писала, что менеджеры Кернеса загнали в рекордные долги коммунальные предприятия.