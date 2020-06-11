В Харькове из кранов в квартирах потекла вода с песком
О ситуации, с которой столкнулись жители дома по улице Дарвина, 7, рассказали в телеграмм-канале Kharkiv Journal.
По словам автора, уже неделю с крана течет вода с песком. Она засоряет колонки, в связи с чем в квартирах нет горячей воды. Но этим проблемы жителей дома не ограничиваются.
«Периодически вода с песком "забивает" трубы и в квартире, либо слабый напор, либо вода вообще не поступает. В некоторых квартирах воды нет уже целую неделю! Стиральная машинка забита водой с песком, не работает! Несколько раз вызывали мастера, чистили краны, колонку. В них песок и камни!», – говорится в сообщении.
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Тут же – фотографии забитых фильтров и результаты использования воды с песком.
Коммунальщики же в свою очередь уже неделю разводят руками, поясняя, что ремонтные работы ведутся.
Ранее мы писали о том, что вода темно-коричневого цвета напугала жителей дома на проспекте Гагарина в Харькове. Видео жидкости, которая потекла из кранов горожан, опубликовали в соцсетях. Назвать водой то, что льется в ванную, язык не поворачивается.
По словам автора публикации, из-за такой воды пришел в негодность дорогой смеситель. Абонент передал привет водоканалу.
Как правило, подобные явления в квартирах горожан – не редкость, и чаще всего это происходит после длительного отключения воды в связи с авариями или ремонтами магистралей.
Напомним, коммунальщики Харькова отличились паранормальными способностями.
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