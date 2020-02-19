В среду, 19 февраля, в семи районах Харькова частично отключат воду

Причина отключения – проведение ремонтных работ, сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия «Харьковводоканал».

Так, до восьми часов вечера воды не будет в Киевском районе города по улице Пушкинской, 63, первый подъезд.

Без воды до вечера останутся жители домов №№4,6,8 и 10 в переулке Пластичном в Холодногорском районе Харькова.

В Московском районе воды не будет по следующим адресам: ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №2, стояк) .

В Новобаварском районе отключение воды запланировано в частных секторах по улице Щигровской и на проспекте Любови Малой (Постышева).

В Основянском районе воду отключат в доме по адресу проспект Гагарина, 58 (стояк первого подъезда),

В Слободском районе до восьми часов вечера воды не будет по адресу улица Дизельная, 1-б (подъезд №3, стояк).

Больше всего домов отключат от водоснабжения в Шевченковском районе Харькова:

ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), 15-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 74-а (п. №1, стояк), ул. Белогорская (ч/с), ул. Клочковская, 197-а,б,в, 199, 199-б,в,г, 201. Коммунальщики обещают подать воду в 20:00.

Ранее мы писали о том, что горожане показали, какая вода течет из кранов в их квартирах. Два фильтра грубой очистки для воды после трех месяцев использования сфотографировал и показал в группе «Типичный Харьков» житель Шевченковского района города Александр Умрихин.

Как видно на снимке, оба – коричневого цвета разной интенсивности. «Харьковводоканал вот такая у нас водичка - фильтра простояли всего 3 месяца!!!», – подписал он фотографию.

Напомним, харьковчанам крепко испортили радость от нового тротуара.

Как сообщала Politeka, мусоровоз попал в ловушку коммунальщиков в Харькове.

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