Харьковчане получили платежки за январь и не в силах скрыть своего возмущения из-за цифр, указанных в них

Крик души опубликовал в группе «Типичное ХТЗ» пользователь Вячеслав Ющенко.

«Получили платёжки за отопление в январе!!!! Почему они на порядок выше, чем в ноябре и декабре, а именно аж на восемьсот гривен!!! Где обещанный перерасчёт в меньшую сторону???? Сколько будут пить кровь с населения??? Как прекратить издёвки над людьми???», – эмоционально пишет он.

Под постом уже больше восьми десятков комментариев, в которых другие жители Харькова пишут о том, как «повезло» им.

«У нас 1200 добавили, перерасчет такой, так в квитанции и написано 1200 перерасчет и плюсуют её к сумме января. Вот так понизили, частный дом», – рассказывает пользователь Julia Julia.

«А я еще январскую сравнила с прошлогодним январем. В этом году больше. И это при плюсовой среднемесячной температуре за окном и обещанным снижением цен», – отмечает Эля Манафова.

«И не только отопление.На воду горячую стоит 4х тарифный счетчик. К сумме по счетчику добавили непонятно за какой... 71 грн. Может, все таки руководители города ответят, откуда такие суммы взялись???? В декабре отопление 1000 грн, в январе - 2100», – добавляет Елена Полторапавлова.

«Пока будем платить, будут повышать, а как только увидят, что народ перестает платить, может, тогда задумаются. Хотя придумают что-то другое, как с доставкой.....», «Я готова платить по реальным расчетам, за то чем пользуюсь, а платёжки, как из космоса», «Это из разряда, как в супермаркете, - сначала написать цену повыше, а потом типа сделать скидку», – пишут другие пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что коммунальное предприятие «Харьковские теплосети» обещало пересчитать суммы в платежках за горячую воду и отопление. В новых квитанциях харьковчан ждут нормативное начисление, а также скидка на горячую воду (меньше на 12,84 (с подключенным полотенцесушителем ) и 12,71 %) и на отопление (меньше на 14,41%). К оплате указали сумму с учтенной скидкой.

Напомним, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.