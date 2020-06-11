В Харькове после визита коммунальщиков во двор дома по адресу Деревянко, 17а, появилась новая смертельная ловушка

Какая именно, показали в телеграмм-канале «Ху**ый Харьков», передает Politeka.net.

На фото – детские качели, на которых катаются двое маленьких детей, и рядом – приличная яма, результат работы коммунальных служб.

По словам автора, сотрудники предприятия «Харьковские теплосети» проводили ремонт труб прямо на детской площадке.

«Мало того, что после дождя грязища по пояс, так еще и выкопали очередной портал в ад глубиной метра в полтора», – говорится в сообщении.

Кто будет отвечать, если кто-нибудь из малышей, не дай Бог, упадет в этот «портал», остается только догадываться.

Ранее мы уже рассказывали о том, что последствия работы коммунальщиков не на шутку разозлили жителей Харькова. В сети появились кадры того, каким оставили после себя место работы сотрудники служб города.

На снимках – двор в одном из спальных районов города по улице Салтовское шоссе. В центре – детские качели, полностью в грязи, а рядом – следы «жизнедеятельности» сотрудников водоканала: пластиковые ограждения, которые валяются, заградительная лента и палки, на которых эта самая лента крепилась.

Судя по всему, коммунальщики чинили прорыв, да так и оставили замес из грязи на детской площадке.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.