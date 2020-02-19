Пока харьковчане сидят без воды, на улице Александра Матросова забил «термальный источник»

Несколько десятков метров улицы залила горячая вода, что красочно демонстрирует видеозапись в группе «ХС Харьков», передает Politeka.

В кадр попало и место, где случился прорыв магистрали. Как видно на скрине, вода хлещет, не переставая.

По словам автора, такая картина наблюдается уже второй день подряд. Отметим, что из-за тумана практически не видно дороги.

Хорошо плывем 🥴 📍 ул. Александра Матросова Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 18. Februar 2020

Ранее мы рассказывали, что 17 апреля прошлого года в Харькове прорвало теплотрассу, которая соединяет ТЭЦ-5 и Салтовку. Горячей водой залило улицу Матюшенко, частично кипяток пролился на улицу Шевченко.

В результате аварии участок проезжей части был затоплен. Наполовину в воде оказалась машина «Mazda 626». Водитель и пассажир залезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи. Спасатели помогли мужчинам слезть с машины и с помощью троса отбуксировали машину в безопасное место.

Мы также рассказывали, что пять человек погибли, еще трое пострадали и были доставлены в больницу с ожогами после того, как в хостеле «Кармель» в Перми (РФ) прорвало трубу отопления на цокольном этаже здания.

В это время внутри находилось несколько человек. Коммунальная авария застала посетителей врасплох. Люди спали, когда на них обрушился кипяток из прорвавшейся трубы. Постояльцы просто сварились в кипятке заживо.

Четверых погибших спасатели нашли сразу же после случившегося. Еще один человек был обнаружен во время откачки горячей воды из гостиницы.

Напомним, в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.

Как сообщала Politeka, Харьков уходит под воду.

Также Politeka писала, что коммунальщики устроили погром в Харькове.