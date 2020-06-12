За 10 лет ничего не изменилось

Пока в центре Харькова десятки миллионов закачивают в парки и скверы, возле городских больниц творится настоящий ад

Какой именно, показала на своей странице в Фейсбуке известный харьковский журналист Татьяна Доцяк.

Она опубликовала фото подъезда к одной из больниц города, который назвать дорогой язык не поворачивается. Скорее – направление из ям и луж. Единственное достоинство этой дороги – ее постоянство.

«Так дорога выглядела лет 10 назад - когда я впервые ее увидела. Такой она была и год назад - когда снимали сюжет. И такая они сейчас. Это некая стабильность по-харьковски. На фото - дорога в Померках - для неместных, это возле центрального парка, которым так гордится город. Эти дороги вблизи трех больниц - эндокринологической, онкоцентра и 28-й многопрофильной больницы, где проходят реабилитацию больные сердцем. В учреждениях ежегодно лечатся 30000 пациентов. Там же и областной лабцентр, где делают тесты на ковид», – пишет Доцяк.

Она отмечает и тот момент, что не помнит, чтобы главврачи этих медучреждений открыто говорили о проблемах, поскольку сразу же последуют санкции.

Однако в этой ситуации все достало настолько, что медикам уже не до страха.

«Врачи не раз обращались с обращениями к городской и областной власти с просьбой отремонтировать дорогу. И знаете что? Дороги нет на балансе ни города, ни области, поэтому и ремонтировать ее некому», – подытожила журналист.

В публикации она отметила главу ХОГА Алексея Кучера, мэра Харькова Геннадия Кернеса и главу облсовета Сергея Чернова в надежде, что хоть кто-то из них обратит внимание на проблему.

Ранее мы писали о том, что Кернес похвастался, что бизнесмен Александр Ярославский готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк «Экополис ХТЗ», сделать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине.

При этом градоначальник пообещал всяческую поддержку и заверил, что будут приглашены ведущие вирусологи, которых обеспечат всем необходимым и создадут передовые условия, где будут создаваться препараты и вакцины, причем не только от коронавируса.

Однако Кернесу напомнили о том, что планы планами, но городской власти есть и без лаборатории куда направить свои усилия. Например, на ремонт уже действующих больниц.

Напомним, на Харьковщине количество зараженных выросло почти вдвое за сутки.

Как сообщала Politeka, харьковчанам рассказали, как остановить эпидемию и спасти врачей.

Также Politeka писала, что губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпиталь.