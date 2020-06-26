В Харькове на Салтовке придумали, как «починить» разбитую в хлам улицу

Фотографиями лайфхака поделились в группе «Типичный Харьков», передает Politeka.net.

На кадрах – огромные ямы, прикрытые коврами и какими-то тряпками. Ткань закрывает острые края ям, делая движение по этому участку менее травматичным.

По информации пользователей, ямы коврами накрывает мужчина, который неподалеку торгует всяким хламом в гараже, а местные прозвали его почтальон Печкин.

Харьковчане не поскупились на сарказм, комментируя такие методы ремонта дороги.

«Там рядом барахольщики стоят, это им спасибо)», «Я бы сказал, заштопали😂», «Нанотехнологии», «Евролатка», «Вот это я понимаю размах. Аж коврами дорогу выстелили. Вот это уважение к народу, аж гордость берет», «Алладины припарковались🤣», «Персидскими коврами дорогу услали, а вам всё не так... Эх, разбаловал вас Зеленский за год правления», «Это дело рук ,человека с душевно-психологическими расстройствами! Печкин его называют! Только в президенты его не стоит выбирать, одного уже выбрали!», «его ковры лежат дольше асфальта, который смыло первым дождем😁», «Все становятся душевно больными с нервными расстройствами, когда машина бьется днищем на таких дорогах!😂», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что на Московском проспекте, где сейчас продолжается реконструкция, неизвестный экстремал на квадроцикле устроил гонки по пересеченной местности. Очевидцы сняли видео, и уже вскоре оно разлетелось в социальных сетях.

Напомним, в Харькове забил фонтан в десятки метров высотой.

Как сообщала Politeka, Кернеса в особом наряде выставили на аукцион.

Также Politeka писала, что Кернес пообещал харьковчанам собственные трамваи и поплатился.