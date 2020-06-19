В Харькове появился новый «фонтан», на создание которого власти города не потратили не копейки бюджетных средств

Огромный столб воды высотой с девятиэтажный дом ошеломил харьковчан, а видео этого «явления» вскоре разлетелось по городским пабликам, передает Politeka.net.

Как сообщают в группе «СолнцеЛикий Харьков», «фонтан» забил возле ТРК «Украина» на проспекте Тракторостроителей.

«Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Снимал на прохладу», – подписали видео.

Причина такого происшествия банально проста – прорыв трубы. Как долго коммунальщики будут устранять поломку, пока неизвестно.

Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Тем временем возле ТРК Украина гвардейцы Геннадия запустили новый фОнтан, на благо всех Роднуликов и Малых. Снимал на прохладу. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Freitag, 19. Juni 2020

В социальных сетях жители города отнеслись к увиденному с известной долею юмора и сарказма.

«Труба доверилась делам)», «Трубу прорвало. Зато лучший в Европе парк отдыха и самые дорогие туалеты. Про лавочки забыл», «Боже боже боже! Харьков любимый город! У нас луДший мэр!», «Гейзер Соульглитадур (освещенный солнцем)», – иронизируют харьковчане под записью.

Ранее мы писали о том, что после визита коммунальщиков во двор дома по адресу Деревянко, 17а, появилась новая смертельная ловушка. Какая именно – показали в сети.

На фото – детские качели, на которых катаются двое маленьких детей, и рядом – приличная яма, результат работы коммунальных служб.

Выяснилось, что сотрудники предприятия «Харьковские теплосети» проводили ремонт труб прямо на детской площадке. Кто будет отвечать, если кто-нибудь из малышей, не дай Бог, упадет в этот «портал», остается только догадываться.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.