Кількість пасажирів Харківського метрополітену скоротилося практично наполовину

Про це повідомляє Depo.Харків з посиланням на інформацію ГУ статистики у Харківській області

Так, за шість місяців 2020 року всіма видами на Харківщині було перевезено 159, 6 млн пасажирів, що становить 59,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Залізничним транспортом перевезено 70 млн. пасажирів (-55,3%), автомобільним – 23,3 млн. осіб (-49,6%).

За словами фахівців, перевезення у тролейбусах скоротилися на 29,2%, трамваями - на 19,3%, а у метрополітені - на 49,4%.

Раніше ми писали про те, що КП «Харківський метрополітен» заборгував по кілька десятків тисяч зарплати своїм співробітникам. Тому люди, яким зарплату не платять з березня, вийшли на акцію протесту.

Близько півсотні працівників підприємства зібралися 10 липня на платформі станції «Московський проспект», вимагаючи віддати їм чесно зароблені гроші.

У свою чергу на підприємстві чотиримісячну затримку зарплати списали на карнатин. Мовляв, за час вимушеного простою метрополітен не отримував доходів, а отже, і платити зарплату співробітникам не було з чого.

За словами заступника генерального директора КП «Харківський метрополітен» Владислава Теренкова, пасажиропотік метрополітену скоротився наполовину порівняно з 2019 роком, а доходи впали в два рази. Тому тих грошей, які зараз заробляє підприємство, не вистачає ні на обслуговування, ні на об'ємні види ремонту рухомого складу, ескалаторного господарства і шляхів.

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