У Харкові біля ринку «Барабашово» сталася дорожно-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги й авто патрульної поліції

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію в соціальних мережах.

Як видно на опублікованому записуз місця зіткнення, машина поліції злегка вдарила швидку в правий бік.

Хто з водіїв кого не пропустив, поки невідомо. За словами очевидців обидва автомобілі їхали з увімкненими мигалками. Постраждалих немає, але ДТП спровокувала затор.

На момент зіткнення в салоні швидкої перебував пацієнт. Його передали іншому екіпажу, який доставив людину в лікарню.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові трамвай протаранив пожежну машину. Жителі міста пишуть в соцмережах, що ДТП сталася на Салтівському шосе біля зупинки «Самсонівська». Автомобіль рятувальників їхав із включеними світловими сигналами, однак, незважаючи на це, трамвай дорогою не поступився, в результаті чого машина пожежників перекинулася.

Ми також розповідали, що в Пісочині на Харківщині жінка народила дитину прямо в машині «швидкої допомоги».

Близько 01:24 ночі в службу екстреної медичної допомоги надійшов виклик про те, що в Пісочині у жінки почалися пологи. На виклик виїхала бригада «швидкої».

Під час транспортування майбутньої мами в неї почався другий період пологів, і медикам довелося приймати їх прямо в машині.

На щастя, вони пройшли добре, і на світ з'явився хлопчик вагою 2600 грамів і з зростом 49 сантиметрів. Після пологів породіллю з дитиною перевезли в Харківський обласний перинатальний центр.

Нагадаємо, протест під стінами диспансеру в Харкові переріс у в бійку з поліцією.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині авто з військовими протаранило опору моста.

Також Politeka писала, що "швидка" потрапила в масштабну ДТП під Харковом.