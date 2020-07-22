У Харкові біля ринку «Барабашово» сталася дорожно-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги й авто патрульної поліції
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію в соціальних мережах.
Як видно на опублікованому записуз місця зіткнення, машина поліції злегка вдарила швидку в правий бік.
Хто з водіїв кого не пропустив, поки невідомо. За словами очевидців обидва автомобілі їхали з увімкненими мигалками. Постраждалих немає, але ДТП спровокувала затор.
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На момент зіткнення в салоні швидкої перебував пацієнт. Його передали іншому екіпажу, який доставив людину в лікарню.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові трамвай протаранив пожежну машину. Жителі міста пишуть в соцмережах, що ДТП сталася на Салтівському шосе біля зупинки «Самсонівська». Автомобіль рятувальників їхав із включеними світловими сигналами, однак, незважаючи на це, трамвай дорогою не поступився, в результаті чого машина пожежників перекинулася.
Ми також розповідали, що в Пісочині на Харківщині жінка народила дитину прямо в машині «швидкої допомоги».
Близько 01:24 ночі в службу екстреної медичної допомоги надійшов виклик про те, що в Пісочині у жінки почалися пологи. На виклик виїхала бригада «швидкої».
Під час транспортування майбутньої мами в неї почався другий період пологів, і медикам довелося приймати їх прямо в машині.
На щастя, вони пройшли добре, і на світ з'явився хлопчик вагою 2600 грамів і з зростом 49 сантиметрів. Після пологів породіллю з дитиною перевезли в Харківський обласний перинатальний центр.
Нагадаємо, протест під стінами диспансеру в Харкові переріс у в бійку з поліцією.
Як повідомляла Politeka, на Харківщині авто з військовими протаранило опору моста.
Також Politeka писала, що "швидка" потрапила в масштабну ДТП під Харковом.