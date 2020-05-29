Утром на Харьковщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию правоохранителей и соцсети.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о ДТП поступило в 4:42 утра.
Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что военный ЗИЛ с прицепом съехал с дороги и врезался в опору на трассе в селе Грушевка в направлении Купянска. Вторым участником аварии был грузовик «Урал».
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«В результате аварии травмы получили 24-летний водитель «Урала», 31-летний водитель ЗИЛа, 30-летний пассажир и 21-летняя пассажирка данного авто. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу», – рассказали полицейские.
Сейчас решается вопрос о внесении информации сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Выяснение обстоятельств аварии продолжается.
В свою очередь в соцсетях пользователи пишут о том, что на этом месте часто случаются ДТП из-за особенностей дороги:
«Местные говорят, место, где на постой врезаются и переворачиваются. Там поворот трассы под мост сразу, и знаки не установлены перед поворотом, автодор не может знаки установить? Крутой поворот, небезпечна ділянка и т.д? Трасса ж на балансе Укравтодора», «Там крутой спуск и сразу поворот под мост на 90 градусов. Или тормоза отказали, или расслабился. Там постоянно аварии», «Главное, шо живы все, может, реально с тормозами беда, рухлядь то надо признать дает сбои. А так местные сами говорят, что пару раз в месяц то фуры, то еще кто туда влипают».
Напомним, на Харьковщине пьяный священник устроил экшн с полицейскими и погоней.
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Также Politeka писала, что дружеские посиделки закончились трагедией на Харьковщине.