Тройное ДТП с пятью пострадавшими произошло в Харькове накануне вечером

В служебный автомобиль патрульной полиции на большой скорости врезался автомобиль Lexus, передает NewsRoom.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в тот момент, когда полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками синего цвета совершал разворот, чтобы погнаться за нарушителями скоростного режима, однако в это время в машину копов влетел Lexus.

Появилось видео с ДТП на Научной 🚨 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 27. März 2020

После столкновения последний отлетел в сторону и врезался в припаркованный автомобиль Mazda.

В результате пассажир и водитель автомобиля Lexus госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Также в больнице оказались пассажир и водитель Mazda и пассажир полицейского автомобиля.

По информации издания, за рулем Lexus находился Сергей Козлюк. Мужчина проходит обвиняемым по делу об избиении харьковского журналиста Вадима Макарюка на рынке «Барабашово». Своей вины он не признает.

Вместе с ним в Lexus ехал действующий сотрудник патрульной полиции, заместитель командира батальона №2 УПП.

В ГБР открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины («нарушение правил безопасности дорожного движения»). Виновнику аварии грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы на срок на три года с запретом управлять транспортными средствами на такой же срок.

Отметим, что в сети появилось много фото с места ДТП, а также видео. Как заметно на кадрах, автомобили получили существенные повреждения, а на асфальте можно рассмотреть пятна крови.

Жуткое ДТП на пр. Науки/ул. Бакулина 🚧 Со слов очевидцев: полицейский Outlander совершал разворот, в этот момент в него въехал Lexus и от удара вылетел в припаркованную у дороги Mazda. Жертв вроде нет, но «скорая» забрала мужчину. Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 27. März 2020

Напомним, харьковчан "разводят" при покупке машин из-за границы.

Как сообщала Politeka, ДТП на Харьковщине унесло четыре жизни.

Также Politeka писала, что "преемник Зайцевой": дрифтер вылетел на встречку в центре Харькова.