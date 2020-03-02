Один из пострадавших скончался в больнице

Дорожно-транспортное происшествие на Харьковщине унесло четыре жизни

Страшная трагедия произошла 2 марта в 5:50 часов утра на трассе «Чугуев-Милово» на въезде в Купянск.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, на дороге столкнулись «КАМАЗ» с прицепом и легковой автомобиль Daewoo Lanos.

В результате сильнейшего удара 22-летний водитель автомобиля и две его пассажиров, 24- и 44-летняя женщины погибли на месте. Еще один пассажир машины, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, где вскоре умер от травм, несовместимых с жизнью.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта особами, которые управляют транспортными средствами) Криминального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет з лишением права управлять ТС на срок до трех лет.

На данный момент решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что 5 февраля на Харьковщине ДТП унесло пять жизней. Авария случилась на на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Новопавловка. По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ и Daewoo. В результате аварии в первом авто скончались от полученных травм три человека, во втором – два и пострадал водитель.

Травмированного водителя Daewoo достали из покареженного автомобиля с помощью гидравлических ножниц и передали сотрудникам скорой помощи.

Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

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