Возле площади Конституции в центре Харькова водитель устроил опасное шоу

В центре Харькова резвый автомобилист едва не устроил массовое ДТП. Видео дрифта близ места скандального ДТП Зайцевой на Сумской опубликовали местные паблики в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео, которые опубликовали очевидцы в соцсетях, запечатлели, как водитель на BMW начал дрифтить на дороге. Он делал резкие повороты и подрезал другие автомобили. Это произошло вечером 26 февраля на площади Конституции.

«Неадекватный дрифтер на BMW в городе Харьков. Кстати, недалеко от этого места упоротость водителей унесла 6 жизней, но видимо это никого ничему не учит», – отметили в сети.

Проделки харьковчанина успели заснять со всех ракурсов. Видео вызвало массу возмущений. Люди пишут: один неправильный маневр, и водитель мог выехать на тротуары, где ходят толпы людей.

«Это не дрифтер - а жалкое подобие. Он даже на любителя не смахивает. Ему на санках по асфальту нужно учиться ездить!», «Столб искал», «Мамкин дрифтер, папкин бандит», «Люди так уверенно стоят смотрят. Я б уже бежала - бровка не преграда», «Ну классно валит, только место перепутал. Видно, совсем невтерпёж», «Это Харьков, детка! Там таких, как Зайцева, каждый второй.», «Неадыкватный, вклеился бы сразу как крутнул рулем. А этот вполне себе красиво закончил начатое... ну если судить конкретно по данному видео, а так конечно же чувак не прав 100% такие маневры нужно выполнять в специально отведенных для этого местах!», «Странная реакция водителей авто, которых он подвергает опасности. Даже не сигналят придурку, как бараны едут. О полиции вообще молчу, явно знают об этом месте, но патруля нет», «А что, бывают дрифтеры адекватные?», «Дури много... вот только мозгов мало», – отметили в сети пользователи.

В группе «Жить в Харькове» в Фейсбуке опубликовали фото вероятного нарушителя безопасности:

«А вот и наш вчерашний дрифтун. Конечно же, предварительно».

Неадекватный дрифтер на #BMW в городе #Харьков. Кстати, недалеко от этого места упоротость водителей унесла 6 жизней, но видимо это никого ничему не учит. Gepostet von Оперативний am Mittwoch, 26. Februar 2020

Напомним, что в Харькове приняли срочные меры из-за угрозы коронавируса: "проверяют всех"

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