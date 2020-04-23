На Харьковщине священник, крепко подогретый алкоголем, устроил настоящий триллер с погоней и задержанием

Инцидент произошел в Золочеве, где полицейские на улице обратили внимание на автомобиль Volkswagen, траектория движения которого напрягла стражей порядка, передает Police Control Ukraine.

Они сразу же попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал требование копов и нажал педаль газа.

Патрульные погнались за автомобилем, и уже почти за чертой города им удалось остановить транспортное средство. За рулем оказался священник, отец Богдан, которому совсем недавно жители поселка собирали деньги на лечение от цирроза печени.

Святой отец был настолько пьян, что не смог назвать свое имя и еле стоял на ногах.

На батюшку составили протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В комментариях под публикацией пользователи не пожалели сарказма:

«Нечего личного, только бизнес.😁😂😃», «Ничо вы не понимаете, грешники. Вылечился и отметил», «РПЦ - она такая... )», «Ему тот штраф по барабану – лоховская паства скинется и оплатит».

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный поп устроил разборки с рукоприкладством прямо на похоронах. Причиной такого поведения стало последнее желание усопшей — она просила пригласить на своё отпевание священника из соседнего села. Родственники так и поступили. Пригласили священника из соседнего села, который провел обряд отпевания. Вдруг появился этот обозленный поп в алкогольном опьянении. Обзывал всех людей и родственников усопшей матерными словами и посылал проклятия.

Священник напал на верующих 😱 Священник Ион Зику устроил драку на похоронах в селе Шальвирий Векь /р-он Дрокия/ Причиной такому поведению стало последнее желание усопшей - она просила пригласить на своё отпевание священника из соседнего села. Родственники так и поступили. Пригласили священника из соседнего села, который провел обряд отпевания. Вдруг появился этот обозленный поп в алкогольном опьянении. Обзывал всех людей и родственников усопшей матерными словами и посылал проклятия. Скандал разразился 20 июля и уже 21-го в воскресенье на сельском совете было принято решение выгнать этого попа и опечатать приход до тех пор пока Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove не разберется в случившемся. Gepostet von StopHam Moldova am Dienstag, 23. Juli 2019

После скандала в сельском совете было принято решение выгнать попа и закрыть его приход.

Напомним, пьяный священник устроил ДТП и «пустился во все тяжкие».

Как сообщала Politeka, священник «под градусом» устроил жуткое лобовое ДТП.

Также Politeka писала, что дружеские посиделки закончились трагедией на Харьковщине.