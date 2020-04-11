Трое погибших и четверо раненых – таков результат дорожно-транспортного происшествия на пятом километре кольцевой дороги в Харькове

Трагедия произошла в пятницу, 10 апреля, около десяти часов вечера, сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Выехав на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи.

В результате аварии водитель и 33-летний пассажир легковушки, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте. Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения и восстановлению не подлежат.

Сотрудники СУ ГУНП в Харьковской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Расследование причин и обстоятельств трагедии продолжается.

Отметим, что момент аварии попал на видеорегистратор автомобиля скорой помощи и уже появился в сети.

Момент аварії зі швидкою на окружній у Харкові зафіксував відеореєстратор. Як розповів заступник начальника облуправління поліції Сергій Чиж, на кадрах видно, що Daewoo виїхав на зустрічну смугу і врізався у швидку. Внаслідок ДТП троє людей загинули, четверо травмовані: https://bit.ly/3e9InJj Gepostet von UA: Харків am Freitag, 10. April 2020

Напомним, в Харькове подорвали банкомат «ПриватБанка».

Как сообщала Politeka, в Харькове Lexus протаранил полицейское авто.

Также Politeka писала, что ДТП на Харьковщине унесло четыре жизни.