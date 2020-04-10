Ночью в Харькове злоумышленники подорвали подорвали банкомат «ПриватБанка»

Инцидент произошел на проспекте Победы, 76б в магазине Digma приблизительно в половине пятого утра, передает NewsRoom.

Взрывной волной повредило входные двери и обшивку здания.

По адресу, где прогремел взрыв, выехали следственно-оперативная группа и криминалисты, которые изучают место преступления.

Украли ли деньги из банкомата, пока неизвестно, поскольку в полиции происшествие еще не прокомментировали.

Ранее мы рассказывали о том, что Окружная дорога под Харьковом утонула в дыму, сделав видимость для водителей практически нулевой. Причина – поджоги сухой травы. Пожар бушевал вдоль дороги, застилая дымом все на много метров вокруг.

Мы также писали о том, что в Харькове двое высокопоставленных полицейских оказались в больнице после драки, которой предшествовало дорожно-транспортное происшествие.

Все случилось на дороге возле Харьковского городского управления ГУМВД в районе улицы Пескуновской около 20:30. По информации журналистов, начальник отдела раскрытия преступлений против личности ГУНП в Харьковской области полковник Сергей Новиков якобы выезжал и задел или не пропустил машину, за рулем которой была девушка.

На место ДТП подошел глава управления уголовного розыска полковник полиции Евгений Драка, а девушка позвонила своему парню, который вызвал подмогу. В помощь приехала бригада «Залютинских», которая входит в ОПГ Казарцева. Конфликт стал еще активнее, и началась драка: «активисты»– опгшники набросились на полицейских.

В результате оба правоохранителя оказались в реанимации. У Драки врачи диагностировали перелом челюсти, у Новикова – множество гематом и царапин после сильного избиения.

Напомним, как харьковская полиция вылавливает прохожих.

Как сообщала Politeka, харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.

Также Politeka писала, что полиция взялась за злостных нарушителей карантина на Харьковщине.