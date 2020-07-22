В Харькове возле рынка «Барабашово» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и авто патрульной полиции

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на информацию в социальных сетях.

Как видно на опубликованной с места столкновения записи, машина полиции слегка ударила скорую в правый бок.

Кто из водителей кого не пропустил, пока неизвестно. По словам очевидцев оба автомобиля ехали с включёнными мигалками. Пострадавших нет, но ДТП спровоцировало пробку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове трамвай протаранил пожарную машину. Жители города пишут в соцсетях, что ДТП произошло на Салтовском шоссе у остановки «Самсоновская». Автомобиль спасателей ехал со включенными световыми сигналами, однако, несмотря на это, трамвай дорогу не уступил, в результате чего машина пожарных перевернулась.

Мы также рассказывали, что в Песочине на Харьковщине женщина родила ребенка прямо в машине «скорой помощи».

Около 01:24 ночи в службу экстренной медицинской помощи поступил вызов о том, что в Песочине у женщины начались роды. На вызов выехала бригада «скорой».

Во время транспортировки будущей мамы у нее начался второй период родов, и медикам пришлось принимать их прямо в машине.

К счастью, они прошли хорошо, и на свет появился мальчик весом 2600 граммов и с ростом 49 сантиметров. После родов роженицу с ребенком перевезли в Харьковский областной перинатальный центр.

Напомним, протест под стенами диспансера в Харькове перерос в драку с полицией.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине авто с военными протаранило опору моста.

Также Politeka писала, что "скорая" попала в масштабное ДТП под Харьковом.