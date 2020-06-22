Ситуация с протестом возле диспансера радиационной защиты в Харькове все больше напоминает историю с Новыми Санжарами

С самого утра под диспансером собрались десятки чернобыльцев, которые выступают против того, чтобы сюда привозили на лечение пациентов с китайским вирусом, передает Politeka.net.

Медучреждение вошло в перечень опорных больниц, которые будут принимать больных, и поскольку областная инфекционка переполнена, людей планируют госпитализировать сюда. Однако против оказались не только полсотни сотрудников диспасера, которые написали объяснительные с пояснением, почему не хотят лечить пациентов с коронавирусом, но и сами чернобыльцы.

Чернобыльцы заблокировали свою больницу, чтобы туда не свозили зараженных с Covid ⛔️ Прямая трансляция с больницы: https://www.facebook.com/suspilne.kharkiv/videos/1190633114609380/ Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 22. Juni 2020

Как передает KHARKIV Today, после полудня автомобили скорой помощи привезли в диспансер четырех первых больных с коронавирусом из областной инфекционной больницы.

Это произошло после того, как несколько самых активных представителей чернобыльцев уехали на прием к главе ХОГА Алексею Кучеру.

Один из пациентов подключен к аппарату ИВЛ. В больницу мужчину завезли под крики «Ганьба!».

Чтобы доставить пациентов в медучреждение, около сотни полицейских держали коридор. Сначала им пришлось снять ворота с петель под активное сопротивление митингующих, а затем оттеснить участников акции.

Во время противостояния двое правоохранителей травмированы. Пресс-секретарь Нацполиции Харьковщины Елена Баранник сообщила, что пострадавшие - сотрудники Шевченковского отдела полиции. У одного из них - закрытая черепно-мозговая травма, у второго - ушиб лодыжки. Их госпитализировали.

Когда машины заехали во двор, некоторые протестующие пытались кидаться под колеса.

К часу дня в диспансер привезли четырех человек. Помогать врачам этой больницы на первом этапе будет профессор Владимир Корсунов.

Кадры «теплой встречи» чернобыльцами своих сограждан, которые заболели опасным вирусом, разлетелись по сети.

Gepostet von Ann Chernenko am Montag, 22. Juni 2020

Отмечается, что протестующие считают, что больницу необходимо использовать только для нужд чернобыльцев. Участники акции подчеркивают, что диспансер радиационной защиты не приспособлен для лечения зараженных коронавирусной инфекцией.

Они также не в восторге от того, что палаты и все помещения должны будут дезинфицировать, что испортит ремонт, сделанный руками чернобыльцев в диспансере.

Если их требования не будут выполнены, люди угрожают голодовкой.

Напомним, Харьковщина установила новый вирусный антирекорд.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

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