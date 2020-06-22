В Харькове сегодня с самого утра неспокойно у стен областного диспансера радиационной защиты населения

Участники ликвидации аварии на ЧАЭС заблокировали въезд на территорию медучреждения. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала советница главы ХОГА Наталья Попова.

«Диспансер радиационной защиты. Чернобыльцы перекрыли въезд. На данный момент в обл. инфекционке 246 пациентов. Реанимация, изначально рассчитанная на 6 человек, была расширена до 12 человек. Сейчас там лежит 13 пациентов. Как спасать людей?», – подписала она снимки с места событий и добавила, что основная группа протестующих перекрыла приёмное отделение.

Таким образом чернобыльцы протестуют против того, чтобы диспансер принимал больных китайским вирусом. Кроме того, они заявляют, что власти совершают покушение на акт биологического терроризма, поскольку в диспансере находятся люди, не инфицированные COVID-19.

Как передает NewsRoom, в случае невыполнения требований пациенты из числа чернобыльцев планируют начать голодовку. По информации издания, глава Харьковской городской организации «Союз Чернобыль» Анатолий Губарев не подтвердил информацию о блокировании въезда в диспансер.

В комментариях такие события вызвали шквал возмущения.

«А сколько среди них тех, кто и не догадывается, что произошло 26 апреля 1986?», «Полиция должна проверить у КАЖДОГО удостоверение участника ликвидации аварии на ЧаАЭС. Спокойно и корректно», «В лихие 90 эта бумажка стоила 10-50$», «Нью Санжары», «Полиция должна разблокировать въезд машин скорой помощи и вход в приемное отделение. Больница должна начать приём больных. Что там у нас за статья за блокирование государственных зданий?», «Нужен рядом юрист, который вызовет полицию и грамотно расскажет ей в заявлении про, на мой взгляд, попытку захвата государственного здания. Так быстрее и эффективнее», «Всех присутствующих - на список и проверить их причастность к ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», – негодуют пользователи.

Ранее мы писали о том, что более полусотни сотрудников Харьковского областного диспансера радиационной защиты написали объяснительные по поводу несогласия лечить людей с СOVID-19.

Напомним, Харьковщина установила новый вирусный антирекорд.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.