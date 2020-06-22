В Харькове сегодня с самого утра неспокойно у стен областного диспансера радиационной защиты населения
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС заблокировали въезд на территорию медучреждения. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала советница главы ХОГА Наталья Попова.
«Диспансер радиационной защиты. Чернобыльцы перекрыли въезд. На данный момент в обл. инфекционке 246 пациентов. Реанимация, изначально рассчитанная на 6 человек, была расширена до 12 человек. Сейчас там лежит 13 пациентов. Как спасать людей?», – подписала она снимки с места событий и добавила, что основная группа протестующих перекрыла приёмное отделение.
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Таким образом чернобыльцы протестуют против того, чтобы диспансер принимал больных китайским вирусом. Кроме того, они заявляют, что власти совершают покушение на акт биологического терроризма, поскольку в диспансере находятся люди, не инфицированные COVID-19.
Как передает NewsRoom, в случае невыполнения требований пациенты из числа чернобыльцев планируют начать голодовку. По информации издания, глава Харьковской городской организации «Союз Чернобыль» Анатолий Губарев не подтвердил информацию о блокировании въезда в диспансер.
В комментариях такие события вызвали шквал возмущения.
«А сколько среди них тех, кто и не догадывается, что произошло 26 апреля 1986?», «Полиция должна проверить у КАЖДОГО удостоверение участника ликвидации аварии на ЧаАЭС. Спокойно и корректно», «В лихие 90 эта бумажка стоила 10-50$», «Нью Санжары», «Полиция должна разблокировать въезд машин скорой помощи и вход в приемное отделение. Больница должна начать приём больных. Что там у нас за статья за блокирование государственных зданий?», «Нужен рядом юрист, который вызовет полицию и грамотно расскажет ей в заявлении про, на мой взгляд, попытку захвата государственного здания. Так быстрее и эффективнее», «Всех присутствующих - на список и проверить их причастность к ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», – негодуют пользователи.
Ранее мы писали о том, что более полусотни сотрудников Харьковского областного диспансера радиационной защиты написали объяснительные по поводу несогласия лечить людей с СOVID-19.
Напомним, Харьковщина установила новый вирусный антирекорд.
Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.
Также Politeka писала, что на Харьковщине школьница пошила тысячи масок для врачей и земляков.