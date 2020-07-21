На таке в мерії грошей не шкодують

На реконструкцію чергового парка у Харкові витратять 149 мільйонів гривень

За ці гроші збираються навести порядок у парку Перемоги, передає Харківський актикорупційний центр з посиланням на сайт ProZorro.

Договір на реконструкцію Департамент комунального господарства Харківської міськради уклав з ТОВ «Укрреставрація».

У планах – ремонт фонтану та малих архітектурних форм, благоустрій прилеглої території, клумб та зелених зон, облаштування Wi-Fi, встановлення акустичної системи, а також капітальний ремонт доріжок, майданчиків і місць відпочинку.

Серед найцікавіших моментів договору розслідувачі вказують рекордні ціни на матеріали. Так, суміш В15 для ремонту планують купувати за 2892 гривні за кубометр, в той час як для ремонту дороги в Вовчанську ТОВ «СК «Євродор» поставлятиме таку ж суміш по 1900 гривень.

За пісок планують віддавати за 593 гривні за кубометр, хоча ринкова ціна цього матеріалу більш ніж удвічі нижча. На закупівлю піску витратять два мільйони гривень.

Розслідувачі також відзначають рекордні як для України ціни на щебінь і пісок.

«Останній купують по 1577 грн./куб. м. Для порівняння, «Полтаватеплоенерго» купувала втричі дешевше», – підкреслили в ХАЦ.

Не обійдеться і без дорогих лавочок. У парку встановлять лавки, ціна яких 19 і 29 тисяч гривень відповідно. Опори для освітлення обійдуться в 73 тисячі гривень.

За інформацією розслідувачів, ТОВ «Укрреставрація» нещодавно почала вигравати тендери на Харківщині. В інших областях бюджетні підряди вони особисто не отримували.

Раніше ми писали, що в центральному парку в Харкові з'являться чотири дорогих садових дивана в формі книг. Вартість кожного з них складе 49 775 тисяч гривень. Кожен диван «Розгорнута книга» буде виготовлений з фіброволкна й армованого бетону і покритий силіконовою фарбою. Сидіння буде зроблено з термопластика і пофарбоване акриловою емаллю.

Крім того, парк планує придбати човен для музикантів за 158 тисяч гривень. Він повинен мати довжину 3950 міліметрів, ширину - 1620 міліметрів, вантажопідйомність - не менше 500 кілограм.

Нагадаємо, у Харкові фонтан перед вокзалом перетворився на дитячий басейн.

Як повідомляла Politeka, у Харкові добудовують рекордний «сухий» фонтан.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, яким буде зоопарк за мільярди гривень.