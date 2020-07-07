Заказчик требует гарантию на три года

Самый помпезный парк Харькова решил обзавестись лодкой для музыкантов за 158 тысяч гривен

Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на тендер, опубликованный в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно предоставленной документации, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького хочет купить лодку, которая должна иметь длину 3950 миллиметров, ширину - 1620 миллиметров, грузоподъемность - не менее 500 килограмм.

«В лодке должны удобно размещаться четыре музыканта с инструментами и гребец», - отмечается на сайте.

В лодке будет предусмотрено два алюминиевых весла, пять рундуков под сиденьями, пробка для слива воды. Кроме этого, в лодке оставят место под монтаж акустической системы из двух колонок. По периметру палубы лодка будет подсвечена, поручни изготовят из нержавеющей стали. В комплекте должно быть два спасательных круга.

Заказчик требует, чтобы поставщик предоставил на лодку не менее трех лет гарантии, а также чтобы она была герметичной. Кроме того, парк просит еще год гарантии на фурнитуру, фанерные, текстильные и металлические изделия на судне, аксессуары и дополнительное оборудование.

Уже до конца июля лодку должны спустить на воду.

Ранее мы писали о том, что в мэрии Харькова решили раскошелиться на клумбу за семь миллионов гривен. Именно в такую сумму обойдется декоративная конструкция «Цветник» весом 1600 килограммов со светодиодами разных цветов, которые смогут создавать рисунки и видео.

Озвученная сумма – 7013598 гривен.

Как рассказали на предприятии, конструкция представляет собой металлический каркас, который состоит из отдельных геометрических элементов с закрепленными на них управляемыми световыми приборами. Она устанавливается на подготовленный участок земли на металлических опорных стойках и предназначена для демонстрации динамических и статических световых эффектов в темное время суток.

Напомним, главную улицу Харькова перекроют до сентября.

Как сообщала Politeka, Кернес открестился от надбавок медикам в период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.