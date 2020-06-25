В центральном парке Харькове появятся четыре дорогих садовых дивана в форме книг

Стоимость каждого из них составит 49 775 тысяч гривен, передает KHARKIV Today со ссылкой на тендер, который появился на сайте государственных закупок ProZorro.

Как указывается в документации, каждый диван «Развернутая книга» будет изготовлен из фиброволкна и армированного бетона и покрыт силиконовой краской. Сидение будет сделано из термопластика и покрашенное акриловой эмалью.

Всего за четыре таких объекта Центральный парк культуры и отдыха имени Горького планирует заплатить 199 100 гривен.

В документации также указано, что администрация парка просит гарантийный срок на диваны не менее 12 месяцев, а поставить товар фирма-подрядчик должна до конца августа этого года.

Отметим, что это – не единственная ценная покупка парка на «книжную» тематику. По информации Харьковского антикоррупционного центра, парк Горького обзведется книжным шкафом «Буккросинг» за семь тысяч долларов, или 190 тысяч гривен.

По информации расследователей, книжный шкаф высотой 2,4 метра, длиной 2,6 метра и глубиной 45 сантиметров будет представлять собою сварную металлическую конструкцию со стеклянной дверью, светодиодной подсветкой и символом — белкой.

Его должны поставить до 1 сентября этого года с гарантией не менее года.

Отмечается, что на Полтавщине за 100 тысяч заказали обустройство беседки с доступной WI-FI зоны и буккроссинг, а отдел образования, молодежи и спорта Васильковской РГА Днепропетровской области в декабре 2019 заказал два буккроссинга: один за 7,9 тыс.грн., второй - за 5,7 тыс.

Напомним, у Кернеса потратят еще десятки миллионов на сад Шевченко.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что в Харькове спустят миллионы на ремонт лавочек Кернеса.