В мэрии Харькова показали, каким будет фонтан в сквере на площади Свободы, который обещает стать одним из самых больших в Украине

Сухой фонтан сделали в Италии специально для Харькова, передает Politeka.net со ссылкой на информацию городского совета.

Он будет состоять из семи конструктивно-технологических колец, в каналах которых установят распределительные сопла и светодиодные лампы. Форма фонтана будет круглой, размер чаши снаружи — 18,5 м, площадь поверхности "водного зеркала" — 274 кв.м, высота струй — от 2,2 до 5 5 м.

Диаметр конструкции составляет 36 метров. Монтажные работы ведутся под контролем итальянских специалистов.

По словам первого заместителя городского головы Игоря Терехова, высоту струй нового фонтана можно будет корректировать в зависимости от погоды. Например, в жару напор будет меньше, чтобы дети могли безопасно бегать по территории.

Оборудование фонтана будет работать не более 15 часов в сутки, источник водоснабжения - внешняя сеть водопровода, материал труб и кранов — нержавеющая сталь, ПВХ, латунь.

В самом сквере планируют уложить гранитную плитку, установить лавочки, оновят освещение и разобьют газон. Харьковские расследователи отмечают, что строительство фонтана и реконструкция сквера обойдутся харьковчанам в не менее, чем 138 млн грн.

Открыть фонтан планируют ко Дню города 23 августа.

В свою очередь жители города не спешат восторгаться новым объектом.

«Рядом в областной больнице в палатах нет ни одного кондиционера. Неделю назад при той жаре там армагедон был. Фонтаны, обезьяны, а на людей хрен забили», «Фонтаны городу край как нужны. Не важно коммунальное хозяйство, доставшееся от советов, в упадок пришло, не важно, что никаких социальных программ. Не важно, что больницы и медицина в ж*пе. Фонтаны – это край как сейчас нужно», «Денег у метрополитена нет, который есть в ведомстве города, другими словами денег выплатить задолженность по зарплате сотрудникам метрополитена у города нет, а на фонтан есть, замечательно», – пишут в комментариях.

Напомним, вандалы-подростки устроили погром в харьковском сквере.

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