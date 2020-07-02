На ремонт фонтана возле Дворца Спорта, по проспекту Петра Григоренко, 2А в Харькове потратят 15 миллионов гривен

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра. Соответствующий тендер опубликовал Департамент коммунального хозяйства в системе ProZorrо.

Отмечается, что в рамках капитального ремонта планируют разобрать существующую конструкцию, поменять трубопроводы и провести монтаж новой техники. На территории возле фонтана также установят 10 урн и два десятка парковых скамеек.

Работы планируют сделать до конца 2021 года.

Интересен тот момент, что последний раз этот фонтан после капитального ремонта открывали девять лет назад, в августе 2011 года.

Это – далеко не самый дорогой фонтан в городе. На фонтан с 13 обезьянами в саду Шевченко потратили 51 миллион бюджетных средств, а на реконструкцию фонтана со светомузыкой в этом же саду спустили более двух миллионов евро.

Ранее мы писали о том, что в парке имени Горького появятся четыре дорогих садовых дивана в форме книг. Стоимость каждого из них составит 49 775 тысяч гривен.

Каждый диван «Развернутая книга» будет изготовлен из фиброволкна и армированного бетона и покрыт силиконовой краской. Сидение будет сделано из термопластика и покрашенное акриловой эмалью.

Всего за четыре таких объекта Центральный парк культуры и отдыха имени Горького планирует заплатить 199 100 гривен.

Напомним, у Кернеса потратят еще десятки миллионов на сад Шевченко.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что в Харькове спустят миллионы на ремонт лавочек Кернеса.