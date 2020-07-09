Каким будет на выходе одна из самых масштабных реконструкций в Харькове, показали в деталях

Речь идет о городском зоопарке, передает Politeka.net, будущее которого в фотографиях продемонстрировали на сайте zoo.kharkov.ua.

На реконструкцию город тратит колоссальные средства. Речь идет о миллиардах гривен. Как заверяют в мэрии, после завершения работ этот зоопарк станнит первым зоосадом европейского уровня в Украине.

По замыслу авторов проекта, в зоопарке будет минимум барьеров и максимум пространства для животных. Посетители смогут наблюдать за животными через стекло, находясь на смотровых площадках.

При соблюдении посетителями правил безопасности, благодаря электроизгородям и естественным преградам, посещение зоопарка будет абсолютно безопасным.

Все строительные работы и ход реконструкции ведутся под наблюдением Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Территория будет разбита на следующие зоны: «Тропа тигра», «Дикая Австралия», «Африканское сафари», «Африканская саванна», «Южная Америка», «Мир побережья», «Планета обезьян», «Королевство слонов», «Водный мир» (Океанариум), «Верблюды», «Жители гор», «Детский зоопарк», «Террариум», «Аллигатор».

Предполагается, что вход на территорию зоопарка будет бесплатным. Платить нужно будет только за посещение океанариума.

На сайте зоопарка подчеркнули еще и тот момент, что изменения коснулись не только зданий и сооружений. Сейчас активную переподготовку проходят и сотрудники предприятия. Так, смотрители проходят тренинги по европейским стандартам безопасности и обращения с животными, особенностям обогащения среды обитания.

Реконструкция Харьковского зоопарка началась еще летом 2016 года. Планировалось полностью ее завершить в течение двух лет. Однако из-за большой стоимости проекта сроки реконструкции затянулись. В результате открыт для посетителей зоопарк будет не раньше следующего года.

По подсчетам экспертов, общая сумма строительства всех зон Харьковского зоопарка достигнет более двух миллиардов гривен.

Самым дорогим объектом является здание океанариума. В 2020 году на его строительство планируют потратить 104 миллиона.

Ранее мы рассказывали, что 90 с «копейками» миллионов собирается потратить КП «Харьковский зоопарк» на здание для содержания пингвинов в зоне «Мир побережья». Одноэтажное сооружение трапециевилной формы будет иметь размеры 38,5 на 14 метров. Внутри планируют оборудовать зал для посетителей, экспозиционный зал для пингвинов с бассейном и карантинную с бассейном, кормовую, помещения для персонала, топочную и помещение для водоподготовки.

Реконструкция Харьковского зоопарка (Reconstruction of the Kharkov zoo) Аэрооблет реконструкции Харьковского зоопарка. Автор видео - Eugene Popugaev #харьковстроительный #харьковскийзоопарк #реконструкцияхарьковскогозоопарка #зоопаркхарьков #зоопарк Gepostet von Харьков Строительный am Montag, 20. Mai 2019

Напомним, харьковчане заплатят миллионы за новый туалет в зоопарке.

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