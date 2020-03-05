На реконструкцию туалета в харьковском зоопарке планируют потратить свыше шести миллионов гривен, что более чем в 12 раз больше от первоначальных расчетов

Об этом сообщает «Вечерний Харьков» со ссылкой на соответствующий тендер с сайта госзакупок.

Согласно тендеру, КО «Харьковский зоопарк» намерен потратить 6 284 629 на реконструкцию общественного туалета с благоустройством прилегающей территории в зоне «Контактный зоопарк». Изначально же на этот проект планировали выделить полмиллиона гривен.

На последней сессии 2019 года, которая состоялась 18 декабря, депутаты мэрии Харькова поддержали выделение 500 миллионов на реконструкцию зоопарка. Этот объект обещает стать одним из самых дорогих в городе.

Начиная с 2016 года на работы в зоопарке ушло более 500 миллионов гривен. Общая же стоимость проекта обойдется Харькову в сумму с девятью нулями. Цифры называют от миллиарда до двух миллиардов гривен.

Ранее мы писали о том, что зона «Планета обезьян» бьет рекорды по смете. По информации «Харьковского антикоррупционного центра», зоопарк в течение ноября-декабря 2019 года заключил два договора общей стоимостью 175,5 млн. грн с ОАО «Трест Жилстрой-1» о продолжении строительства зоны для приматов.

Реконструкция зоны «Королевства слонов», которой тоже занимается эта компания, вот-вот достигнет 126,5 млн. грн, а ее строительство также планируют закончить в конце года.

Напомним, десятки миллионов из карманов харьковчан уйдут на райскую жизнь обезьян.

Как сообщала Politeka, стало известно, что прячут от харьковчан за открытием скандального фонтана с обезьянами.

Также Politeka писала, что жителей обрекли на коммунальный апокалипсис, обезьянам повезет больше.