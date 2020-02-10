В Харькове построят новый туалет в зоопарке, цена которого переплюнет скандально известную уборную в парке Горького

Двухэтажный туалет в зоне «Мир побережья» в Харьковском зоопарке обойдется городу в 16 780 760 гривен. Именно такова сумма тендера на новое строительство, объявленного 24 января на сайте публичных закупок Prozorro, передает KHARKIV Today.

Торги должны состоятся уже во вторник, 11 февраля, однако до сих пор желающих строить туалет за 17 миллионов пока не нашлось. На сайте нет ни единой заявки.

Что же входит в эту космическую сумму? Согласно представленному проекту, туалет будет иметь прямоугольную форму и состоять из двух этажей. На первом будут женская и мужская уборные, на втором – техническое помещение террариума. Размеры постройки – 24,7x8,64 метров.

В помещение подведут хозяйственно-питьевой водопровод, горячую воду, оборудуют производственную и бытовую канализацию, электроснабжение, вентиляцию, кондиционирование. На первом этаже также построят топочную с двумя котлами для обогрева здания.

Также в смету входят демонтажные и земляные работы. Победитель тендера должен будет залить фундамент и возвести стены, крышу, установить металлоконструкции, перекрытия, лестницу, двери, окна, сделать подвесные потолки и утеплить фасад.

Кроме того, подрядчик облицует часть стен керамической плиткой, часть покрасит водостойкой краской. В его же обязанности входит покупка материалов — от светильников, розеток и труб до умывальников и унитазов.

В здании установят десять комплектов одиночных умывальников и еще один фаянсовый, два умывальника для людей с инвалидностью, десять комплектов писуаров, десять унитазов, комплект напольных унитазов (чаша «Генуя») и два напольных унитаза для людей с инвалидностью.

На втором этаже в террариуме поставят 10 одиночных умывальников с горячей и холодной водой, один фаянсовый умывальник и десять стальных поддонов. Для подогрева воды приобретут один бойлер.

Все работы должны завершить до 31 декабря 2021 года. Зона «Мир побережья» займет 10 тысяч квадратных метров.

Ранее мы рассказывали, что 27 ноября прошлого года на сессии Харьковского горсовета депутаты утвердили бюджет на 2020 год, и есть в нем весьма интересные позиции. Самое интересное, пожалуй, – это распределение средств на ХТС. Как известно, город оказался на грани коммунального коллапса из-за многочисленных аварий на теплосетях. Тем не менее, составляя проект бюджета, в горсовете решили, что харьковчане потерпят, и выделили на реконструкцию теплосетей 95 миллионов гривен, в то время, как на строительство зоопарка дадут полмиллиарда.

Мы также писали, что на скандальный фонтан с 13-ю обезьянами в центре Харькова из городской казны потратили 51 миллион гривен.

«Приобретение резонансного музыкального фонтана с обезьянами и дополнительного оборудования к нему стоило городу 28,6 млн.грн (без НДС). То есть 34,3 млн.грн. с НДС. Еще 3,5 млн.грн. без НДС (4,2 млн.грн. с НДС) стоили монтажные, электротехнические и дополнительные работы. Всего фонтан вместе с монтажом обошелся в 32,1 млн.грн. без НДС или в 38,6 млн.грн. с НДС. Еще 7,5 млн.грн. без НДС обошлось устройства покрытий и бортовых камней.1,1 млн.грн. без НДС — общестроительные работы в овраге. 0,3 млн.грн. без НДС стоили работы по озеленению», – сообщили в Харьковском антикоррупционном центре.

Напомним, в Харькове на обезьян потратят сотни миллионов.

Как сообщала Politeka, под Харьковом обнаружили львов и тигров в плачевном состоянии.

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