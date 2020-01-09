У Кернеса не жалеют деньги на эту реконструкцию

Реконструкция зоопарка в Харькове обещает стать самым дорогим инфраструктурным проектом 2020 года

Стоимость работ перевалит за два миллиарда гривен. Так, одна лишь зона «Планета обезьян» бьет рекорды по смете, передает «Харьковский антикоррупционный центр».

Согласно информации расследователей, зоопарк в течение ноября-декабря 2019 года заключил два договора общей стоимостью 175,5 млн. грн с ОАО «Трест Жилстрой-1» о продолжении строительства зоны для приматов.

Отмечается, что в 2017 году зоопарк уже заключал договор с этой компанией на на 45,8 млн.грн по реконструкции «Планеты обезьян».

«Не считая стоимость проектных работ, общая сумма договоров на строительство «Планеты обезьян» уже в сейчас равна 221,3 млн.грн. Строительство планируют завершить к концу 2020 года», – говорится в сообщении ХАЦ в соцсети Фейсбук.

Авторы расследования отмечают тот факт, что за последние три года Харьковский зоопарк ни разу не опубликовал сметы реконструкции, несмотря даже на запросы народных депутатов Украины.

«Планета обезьян» – не единственный участок работ «Трест Жилстрой-1». Реконструкция зоны «Королевства слонов», которым тоже занимается эта компания, вот-вот достигнет 126,5 млн. грн, а его строительство также планируют закончить в конце года.

«28 декабря 2019 года Харьковский зоопарк заключил договор с ОАО «Трест Жилстрой-1» на 34,2 млн.грн. по строительству зоны "Королевство слонов". В 2017 году, зоопарк заключил договор с ОАО «Трест Жилстрой-1» на 31,6 млн.грн. по реконструкции зоны "Королевство слонов". Также в январе 2020 года, Харьковский зоопарк планирует заключить еще 2 договора с ОАО «Трест Жилстрой-1» по строительству зоны "Королевство слонов" на общую сумму 60,7 млн.грн», – гласит отчет ХАЦ.

Владельцем ПАО «Трест Жилстрой-1» является член исполкома Харьковского горсовета Александр Харченко.

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