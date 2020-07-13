Пока одни наводят блеск и красоту в парках Харькова, другие делают все возможное, чтобы нивелировать плоды этого труда

Так, в группе «Харьков 1654» опубликовали видео, снятое в сквере возле Земельного банка. На кадрах видно, как несовершеннолетние жители города разбивают фонари, налили в фонтан моющих средств, из-за чего вода вспенилась, ломают лавочки, обрисовывают и загаживают фасады, плитку и газон.

Малолетние говнари продолжают уничтожать сквер возле Земельного Банка (Пушкинская) Разбивают фонари, убивают фонтаны, ломают лавочки, обрисовывают и обсыкивают фасады, рыгают на плитку и газон. Каждый день местные жители вызывают полицию, так как невозможно заснуть. Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 10. Juli 2020

На втором видео видно, как подростки лезут на фонарь и висят на нем, а затем пытаются сломать.

Пока зоопарк закрыт на реконструкцию, можно отправиться на площадь Поэзии 🐒 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 10. Juli 2020

По словам авторов, каждый день местные жители вызывают полицию, так как невозможно заснуть.

В комментариях к публикации люди не скрывают искреннего негодования.

«Вылавливать этих уродов и выставлять штрафы их родителям, и не пять копеек! Нет патрулей, нет дружинников, некому смотреть за порядком! А все потому, что их родители считают себя ущербными, типа их в молодости гнобили, поэтому они должны дать полную свободу своим отпрыскам! А вообще нет ни власти, ни ментов! Все по**сты! Они не думают о том, что основная быдлота, это их дети!», «Быдлятина с необуздонной силой: давайте их запустим поубирать во дворах на салтовке всей и хтз, а также по подьездам плевки за такими же и пыль поубирать», «Военкомат! Где ТЫ?», «Исправительные работы! Ломать - не строить. У них в головах пустота, и обгадить фонтан -это подвиг», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали, что в одном из харьковских дворов неизвестные покрасили лавочки и столы смолой. По мнению некоторых пользователей, таким образом жители дома решили бороться с ночными посиделками под окнами.

Напомним, харьковчане жалуются на горы мусора на погостах.

Как сообщала Politeka, малолетние вандалы устроили масштабный погром на погосте под Харьковом.

Также Politeka писала, что в Харькове компания вандалов устроила погром.