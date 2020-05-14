В Харькове хулиганы разбили терминал E-ticket

Об инциденте, который произошел в районе перекрестка проспектов Петра Григоренко и Героев Сталинграда, сообщили в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, разместив соответствующее видео.

Как видно на записи, снимал безобразие один из соучастников погрома, поскольку двое остальных «героев» видео не прячут лица.

Парень в спортивном костюме разбивает стеклянные перегородки терминала сначала кастетом, а затем в ход идут ноги. Причем остервенение, с которым хулиган ломает все, вызывает сомнение в его адекватности.

«Полная деградация», «Поколение…», «Надеюсь, что вычислить этот генетический мусор труда не составит?...», – пишут под видео пользователи.

Максимально hyёвых малолетки сегодня ночью разъебали терминал “E-ticket” на Григоренко/Сталинграда. Ума им видимо им уже не добавить, но может хоть родители пиздюлину выпишут Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 14. Mai 2020

Отметим, что в последнее время молодежь все чаще снимает и публикует в сетях своих преступления. Так, буквально на днях в Золочевском районе толпа девушек избили знакомую с инвалидностью за то, что та якобы распускала слухи.

Самое жуткое то, что пока одни унижали человека, парни с мобильными телефонами снимали весь процесс на видео, чтобы потом похвастаться в интеренте.

Правда, запись стала предметом пристального внимания полиции и доказательством в будущем уголовном производстве, поскольку потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своих обидчиков.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове компания вандалов на камеру разгромила снятую квартиру, однако после резонанса, вызванного видеозаписью, хулиганам пришлось публично извиняться.

Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.

Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.

Также Politeka писала, что в Полтаве вандалы цинично поглумились над памятником жертвам нацизма.