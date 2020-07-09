Пока в центре Харькова кипит большая стройка на десятки и сотни миллионов гривен, городские кладбища нуждаются в элементарной уборке

В группе «Типичное ХТЗ» пользователь Ирина Ивановна опубликовала несколько снимков, сделанных на кладбище №14. На кадрах видны горы мусора и сухой травы, которую никто не спешит убирать.

«Вот какая у нас чистота и порядок на кладбище 14. Вот только не понимаю, за что берут бабло? Дворников нет, возле могилы мамы куча травы с соседних могил. Неужели нельзя поставить контейнер для мусора?», – пишет автор.

Она подчеркивает, что такие горы из сухой травы, венков и крестов – на всех участках.

«Просто стыдно подходить к усопшим с родственниками другой страны. Наверное, ждем, когда кто-то подпалит кучу сухостоя, вот тогда найдут контейнеры для сухой травы», – резюмирует женщина.

В комментариях люди рассказывают о том, что на многих кладбищах такая же ситуация, поскольку на их уборку в городе не хватает людей. Также они отмечают тот факт, что тоже не знают, куда идут деньги, а ведь суммы на похороны в городе, мягко говоря, не маленькие.

«Да уж! В этом году ужас!», «Бабло берут исключительно за землю, а не за обслуживание. На других кладбищах если нет контейнеров, то подобные кучи регулярно вывозят», «А на этом кладбище, сказали, работают всего два дворника, им эти кучи нипочем», «Вопрос квитанций в подобных учреждения - большой вопрос. Кладбища в городе закрыты для новых захоронений. Но за деньги - можно. Кто ж на взятку даст квитанцию?», «Вот поэтому я своим сыновьям сказала, чтобы сожгли меня и пепел в воду высыпали. Геннадию, шО сын Адольфа, чтобы не платили за захоронение. Плачевно это все и горько читать. Подруга маму хоронила, так сказала, что 80 тысяч обошлись скромные похороны бабушки», «За такие зарплаты никто не идёт туда работать. Некому убирать», – пишут харьковчане.

Ранее мы рассказывали, что семейная пара разворотила более десятка могил на Харьковщине, украв металлические элементы, чтобы потом сдать их на пункт приема за копейки.

Напомним, малолетние вандалы устроили масштабный погром на погосте под Харьковом.

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