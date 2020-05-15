Десятки рабочих и отслуживших свое трамваев растянулись на сотни метров

Соответствующее видео опубликовали в группе «Харьков 1654», передает Politeka.net. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

По информации автора публикации, в начале 80-х годов, возле конечной станции «ул. Льва Толстого», было начато строительство трамвайного депо, получившее название «Салтовского».

Депо было рассчитано на эксплуатацию 300 трамвайных вагонов и занимало площадь в 20,8 гектар. Тогда это было самое большое депо во всем Советском Союзе.

Как оно выглядит сегодня, можно увидеть на этих кадрах. Заметны десятки старых ржавых трамваев, которые годами стоят на улице, да и те, которые на ходу, вызывают не самые радостные эмоции.

«Колясочнику нужно только метро, потому что там торговые точки и хорошая площадка для отмыва денег. Наземный транспорт на протяжении десяти лет просто уничтожается», «А они клетки для зверей строят в центре города. Купите трамваи, убогие», «Уже и трамваи 2009 года харьковской постройки раздербанили. Я в шоке», «Территория депо украдена Вором Кернесом, застраивается многоэтажками его же фирмами, продают квартиры с видом на часть оставшегося депо, чиновники- коррупционеры и всякого рода идиоты покупают - вкладывают деньги», «Капец, во времена Харьковской губернии, царские, транспорт лучше был и цивильней, чем эти гнилые брычки сейчас. Так то было больше 100 лет назад. 1900-1910», – пишут в комментариях под видео.

Заброшенные и рабочие трамваи в «Салтовском» депо. Спасибо @skyline_walker за крутое видео! В начале 80-х годов, возле конечной станции «ул. Льва Толстого», было начато строительство трамвайного депо, получившее название «Салтовского». Депо было рассчитано на эксплуатацию 300 трамвайных вагонов и занимало площадь в 20,8 гектар. Тогда это было самое большое депо во всем СССР. Music @bensound Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 14. Mai 2020

Тем временем стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит в размере 100 млн евро на приобретение 49 новых троллейбусов для Харькова. После проведения тендера победителем определено ДП «Автосборочный завод №1 « ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» .

Новая партия будет включать 12 двухсекционных и 37 односекционных троллейбусов.

Напомним, в сети показали, как выглядит вокзал в Харькове в час пик на карантине.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель трамвая травмировал пассажиров.