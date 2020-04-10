Семейный поход на кладбище закончился трагедией на Харьковщине

В четверг, 9 апреля, в Люботине на годовалую девочку рухнула надгробная плита, передает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Родителеи сразу же отвезли малышку в больницу, но врачи ничем не смогли ей помочь. Им оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали о том, что в Харькове родитель новорожденного малыша нашел свой способ обойти карантин и «выгулять» ребенка. Мужчина не придумал ничего лучше, как забраться с коляской на крышу многоэтажного панельного дома.

Мы также рассказывали, что врач-гинеколог, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей которой погиб новорожденный малыш на Харьковщине, пойдет под суд. Трагедия произошла 11 октября 2018 года. Сотрудники Барвенковской центральной районной больницы сообщили правоохранителям, что 33-летняя женщина родила мертвого ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что внутриутробная гибель плода наступила из-за недообследования состояния беременной и ее плода, а также запоздалого проведения кесарева сечения.

Следствие пришло к выводу, что врач-гинеколог «недобросовестно и непрофессионально отнеслась к своим обязанностям». Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Окончание досудебного расследования в уголовном производстве запланировано на май 2020 года.

Напомним, проводники "Укрзализныци" проверили на "стойкость" беременную пассажирку.

Как сообщала Politeka, маленький украинец борется за жизнь, семья просит о помощи.

Также Politeka писала, что семилетняя девочка отправила бабушку в реанимацию на Харьковщине.