Девочка заступилась за мать в семейном конфликте и навлекла на себя огромные проблемы

В селе Гениевка Змиевского района в результате семейной ссоры пострадала 43-летняя женщина, передает Politeka со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о том, что в отделение реанимации районной больницы доставили гражданку с ножевыми ранениями, поступило правоохранителям 10 марта в 16:25. Ее состояние медики оценили как тяжелое.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские воспроизвели всю картину того, что случилось с потерпевшей.

Драма разыгралась после того, как пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения затеяла ссору со своей дочерью. Они начали ругаться, толкать друг друга и хватать за волосы. Семилетняя девочка невольно стала свидетелем конфликта между бабушкой и матерью. Желая защитить последнюю, она схватила кухонный нож и несколько раз ударила старшую из женщин.

Копы изъяли орудие преступления. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что в Одессе полицейские обнаружили неряшливого и голодного подростка, который сбежал от отца – алкоголика. 13-летний мальчик спал на выброшенном жителями диване, на нем была очень грязная одежда.

В разговоре с инспекторами подросток признался, что живет неподалеку с бабушкой и отцом, который злоупотребляет алкоголем и бьет его. Он ушел из дома еще 8 марта и с тех пор ничего не ел.

Ребенка передали работникам ювенальной превенции.

Напомним, харьковчанка решилась на фатальный поступок из-за несчастной любви.

Как сообщала Politeka, в Киеве женщина обокрала ребенка средь бела дня.

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