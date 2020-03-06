В Харькове юная девушка едва не свела счеты с жизнью

Патрульные спасли харьковчанку, которая собиралась спрыгнуть с моста в центре города, передает Politeka.

Во время объезда территории правоохранители увидели троих молодых людей на мосту. Одна девушка стояла за перилами и собиралась прыгнуть, остальные умоляли ее этого не делать.

Копы не растерялись и бросились на помощь. Как все происходило, можно увидеть на записи, опубликованной патрульной полицией Харьковской области на странице в Фейсбуке.

Патрульные Родион Муравьёв и Катерина Нужненко смогли найти нужные слова и начать диалог с девушкой. К месту подъехал также экипаж роты ТОР.

На кадрах видно, как стражи порядка упрашивают юную красавицу не делать глупостей и уверяют, что она обязательно найдет себе достойного мужчину, а потом один из полицейских, патрульный Дмитрий Короткоручко, уловив момент, подбегает к девушке, хватает ее и стаскивает с перилл в безопасное место, продолжая успокаивать.

Затем девушку передали бригаде скорой помощи.

Ранее мы рассказывали, что 28-летняя харьковчанка попыталась свести счеты с жизнью и прыгнула с железнодорожного моста. С многочисленными травмами и переломами ее доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.Что стало причиной такого шага, правоохранители не разглашают.

Патрульні врятували дівчину, котра хотіла стрибнути з мосту Під час патрулювання поліцейські помітили трьох молодих людей на мосту. Одна дівчина стояла за перилами та мала намір стрибнути, двоє інших вмовляли її цього не робити. На місце також приїхав екіпаж роти ТОР. Два екіпажі діяли спільно та злагоджено. Патрульним Радіону Муравйову та Катерині Нужненко вдалось знайти потрібні слова, відволікти увагу дівчини та розпочати діалог. В момент, коли вдалось підійти максимально близько, патрульний Короткоручко Дмитро схопив дівчину та спільно з іншими патрульними перетягнув її в безпечне місце за перила. Надалі дівчину пeрeдали співробітникам швидкої мeдичної допомоги. Служити та захищати! #ПорядокЦеТи #новаполіція #patrolpolice_kharkiv Gepostet von Патрульна поліція Харківської області am Donnerstag, 5. März 2020

Мы также писали, что в Харькове студент-первокурсник выбросился из окна общежития. Незадолго до происшествия в комнате с ним находились трое его знакомых. Когда они ушли, студент прыгнул с высоты. С многочисленными травмами он доставлен в больницу. Объяснять мотивы своего поступка парень отказывается.

Напомним, что пьяный мужчина пытался прыгнуть с моста: «Я никому не нужен».

Как сообщала Politeka, школьницы спрыгнули с 11 этажа, полиция скрывает подробности.

Также Politeka писала, что молодой пациент харьковской больницы осуществил фатальный план.