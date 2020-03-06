В Харькове юная девушка едва не свела счеты с жизнью
Патрульные спасли харьковчанку, которая собиралась спрыгнуть с моста в центре города, передает Politeka.
Во время объезда территории правоохранители увидели троих молодых людей на мосту. Одна девушка стояла за перилами и собиралась прыгнуть, остальные умоляли ее этого не делать.
Копы не растерялись и бросились на помощь. Как все происходило, можно увидеть на записи, опубликованной патрульной полицией Харьковской области на странице в Фейсбуке.
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Патрульные Родион Муравьёв и Катерина Нужненко смогли найти нужные слова и начать диалог с девушкой. К месту подъехал также экипаж роты ТОР.
На кадрах видно, как стражи порядка упрашивают юную красавицу не делать глупостей и уверяют, что она обязательно найдет себе достойного мужчину, а потом один из полицейских, патрульный Дмитрий Короткоручко, уловив момент, подбегает к девушке, хватает ее и стаскивает с перилл в безопасное место, продолжая успокаивать.
Затем девушку передали бригаде скорой помощи.
Ранее мы рассказывали, что 28-летняя харьковчанка попыталась свести счеты с жизнью и прыгнула с железнодорожного моста. С многочисленными травмами и переломами ее доставили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.Что стало причиной такого шага, правоохранители не разглашают.
Мы также писали, что в Харькове студент-первокурсник выбросился из окна общежития. Незадолго до происшествия в комнате с ним находились трое его знакомых. Когда они ушли, студент прыгнул с высоты. С многочисленными травмами он доставлен в больницу. Объяснять мотивы своего поступка парень отказывается.
Напомним, что пьяный мужчина пытался прыгнуть с моста: «Я никому не нужен».
Как сообщала Politeka, школьницы спрыгнули с 11 этажа, полиция скрывает подробности.
Также Politeka писала, что молодой пациент харьковской больницы осуществил фатальный план.