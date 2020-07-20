Каждый спасается от жары, как может

В Харькове дети нашли для себя новое развлечение

Фонтан возле Южного вокзала облюбовали несовершеннолетние жители города и устроили там купания.

Фотографии «досуга» опубликовали в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

Как видно на кадрах, мальчишки не обращают внимания на людей вокруг и вовсю ныряют в чашу фонтана.

Школота слегка перегрелась на солнце и решила окунуться в фонтан на ЮЖД ⛲️ Интересно, они знают, что там бомжи ноги моют? 🤔 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 19. Juli 2020

«Школота слегка перегрелась на солнце и решила окунуться в фонтан на ЮЖД ⛲️ Интересно, они знают, что там бомжи ноги моют? 🤔», – иронизирует в подписи к видео автор.

В комментариях пользователи не стали спешить осуждать детей:

«В моем детстве в Северодонецке было два больших бассейна с фонтанами, где дети летом купались. Это было просто наслаждение в 40-градусную донбасскую жару», «А в море типа минералка)))».

Ранее мы рассказывали о том, что в мэрии Харькова показали, каким будет фонтан в сквере на площади Свободы, который обещает стать одним из самых больших в Украине. Он сделан в Италии специально для города.

Фонтан будет состоять из семи конструктивно-технологических колец, в каналах которых установят распределительные сопла и светодиодные лампы. Форма фонтана будет круглой, размер чаши снаружи — 18,5 м, площадь поверхности "водного зеркала" — 274 кв.м, высота струй — от 2,2 до 5 5 м.

Диаметр конструкции составляет 36 метров. Монтажные работы ведутся под контролем итальянских специалистов.

По словам первого заместителя городского головы Игоря Терехова, высоту струй нового фонтана можно будет корректировать в зависимости от погоды. Например, в жару напор будет меньше, чтобы дети могли безопасно бегать по территории.

Напомним, вандалы-подростки устроили погром в харьковском сквере.

Как сообщала Politeka, харьковские коммунальщики прославились после одного фото.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, каким будет зоопарк за миллиарды гривен.