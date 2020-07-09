Надо очень сильно любить футбол, чтобы не обращать внимания на такую обстановку

Условия, в которых тренируются будущие футбольные звезды Харькова, показали в сети

В группе «Харьков 1654» опубликовали снимки футбольных полей на «Арене» в начале улицы Клочковской.

«Дети тренируются словно в трущобах. Никаких условий, ни раздевалок нормальных, ни душа», – говорится в подписи к фотографиям. Автор также отмечает тот момент, что до площади Конституции отсюда – всего четыре минуты ходьбы. Однако такая близость к центру города никак не повлияла на качество стадионов.

Как видно на кадрах, покрытие стадиона светит дырками, в деревянном ограждении дырки, а немногочисленные сидения из пластика вокруг площадки разбиты и перевернуты.

Тут же можно наблюдать роскошные заросли сорняков и многолетнее отсутствие покраски.

«Из серии «и сам не «гам», и другому не дам!». Такие объекты должны при ненадлежащем содержании переходить либо в городскую собственность, либо продаваться на аукционе с обязательным условием реконструкции и последующего содержания!», «И это можно назвать стадион??? Стадионом он был лет так 20 назад))))!!!», «К сожалению не только в этом месте такие условия для тренировок детей», – пишут в комментариях под публикацией.

Тем временем в сети активно публикуют снимки с изображениями Харьковского зоопарка после реконструкции. Сообщается, что он будет первым зоопарком европейского уровня в Украине.

Эксперты уже посчитали, что эта красота обойдется городу дороже, чем аналогичный объект в Дубаи.

Самым дорогим строением в обновленном зоопарке станет океанариум, на строительство которого в этом году планируют потратить 104 миллиона.

Напомним, коммунальщики "подарили" харьковским детям опасный "аттракцион".

Как сообщала Politeka, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.