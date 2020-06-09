Пока в мэрии раздумывают над покупкой очередной клумбы за семь миллионов гривен, в городе на детских площадках калечатся дети
Причем происходит это не на окраинах, а в центральных парках Харькова.
Об инциденте, который произошел около 13:50 во вторник, 9 июня, сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации правоохранителей, в одном из центральных парков города на десятилетнюю девочку упала ветка дерева и покалечила ребенка.
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Пострадавшую увезли в больницу с травмами позвоночника и головы.
Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства.
Как видно на снимке, предоставленном полицией, ветка клена имеет довольно серьезный диаметр и при более худшем стечении обстоятельств могла запросто убить ребенка.
Ранее мы рассказывали, что в Харькове мужчина оставил ключи в машине с маленькой дочкой, а сам отлучился по делам. Малышка закрылась внутри, и отец не мог открыть автомобиль и обратился за помощью к спасателям.
Приехавшие на вызов сотрудники ГУ ГСЧС просто разбили окно транспортного средства и разблокировали его, достав малышку. На тот момент она уже около часа находилась внутри машины и немного перегрелась и испугалась.
Напомним, на Харьковщине пропала юная красавица, полиция сбилась с ног.
Как сообщала Politeka, любитель "русского мира" получил крупную должность на заводе Малышева.
Также Politeka писала, что на Харьковщине без вести пропала 13-летняя девочка.