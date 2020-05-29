Полях скрыл факт пребывания в России и прошел проверку на полиграфе

В Харькове начальником службы безопасности танкового завода имени Малышева назначили человека, который активно поддерживал идею «русского мира»

Вадим Полях, занявший эту должность, в 2014 году уехал в Россию в качестве беженца, сотрудничал там с правоохранительными органами и призывал ввести в Харьков «русские танки-избавители».

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

Интервью Поляха российскому изданию «Орел-регион» всплыло на одном из блогов страны-аргессора, который ведут в интересах российских спецслужб сотрудники Центра анализа стратегий и технологий о ситуации в Украине. Оно датировано 7 мая 2014 года и является абсолютно антиукраинским.

В частности Полях рассказывал про страшных нацистов, говорил тезисами российской пропаганды и уверял, что в Харькове 90% населения ждут Россию. Также он заявлял о намерении получить вид на жительство в России, перевезти туда семью и устроится на работу в областной главк.

Самое поразительное во всей этой истории с «беженцем» то, что два месяца назад его назначили главой безопасности Харьковского бронетанкового завода имени Малышева после того, как он прошел спецпроверку и получил доступ к гостайне.

Руководство «Укроборонпрома» подтвердило, что Полях прошел конкурс и получил должность. После того, как всплыла информация об интервью, его немедленно уволили. Выяснилось, что он скрыл информацию при поступлении на службу.

«Как только вчера мы получили информацию, примерно в 17 было принято решение о увольнении. Все материалы мы немедленно передали в департамент контрразведки СБУ, будем сотрудничать с расследованием. Проводим на предприятии служебную проверку. Отмечу, что Полях работал на предприятии несколько месяцев», – заявил в комментарии изданию начальник службы безопасности концерна «Укроборонпром» Константин Бушуев.

Бутусов отмечает, что ситуация с проверкой Поляха показала, что система этой самой проверки неэффективна вообще, а также возникают сомнения в профессионализме кадров. Например, тот же полиграфолог не смог выявить ключевые факты при проверке.

«Руководство «Укроборонпрома» совершило весьма скандальный кадровый провал, масштабы утечки должно установить расследование СБУ, Полях должен быть немедленно задержан на период расследования», – подытожил журналист.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области задержали информатора ФСБ, который должен был передавать российской стороне данные об украинских военных частях.

В начале 2019 года бывший старший офицер ВСУ, который проживал в Севастополе и после аннексии Крым остался на полуострове, приняв российское гражданство, вернулся на материковую Украину. Еще до приезда в нашу страну он стал на военный учет в РФ и устроился на работу в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ.

В какой-то момент он получил задание от своих кураторов: информировать федералов об обороноспособности и боевой готовности украинских военных частей в регионе.

«Крота» разоблачила контрразведка. Теперь ему грозит до 15 лет за государственную измену и конфискация имущества.

Напомним, скандальный экс-силовик, разгонявший Евромайдан в Харькове, избежал наказания.

Как сообщала Politeka, сепаратист покалечил героя АТО.

Также Politeka писала, что харьковского подельника Стрелкова отправили, куда следует.