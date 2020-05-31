На Харьковщине полиця разыскивает 15-летнюю Наталью Кирияченко

Девушка 2005 года рождения, в пятницу, 29 мая, ушла в кафе и до сих пор не вернулась домой, передает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей.

Приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, длинные окрашенные рыжие волосы.

Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета.

Полицейские уточнили, что ранее девушка уже уходила из дома и может находиться в в городе Перещепино Днепропетровской области.

Если кому-то что-то известно о разыскиваемой, просьба сообщить в Сахновщинский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам 0576231363 (дежурная часть) или 102.

Ранее мы писали о том, что в Харькове разыскивается молодая женщина и ее шестилетний сын. В пятницу, 29 мая, в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что 28 мая Кристина Боднар, 1989 года рождения, вместе со своим шестилетним сыном ушли из дома, и на данный момент их местонахождение не известно.

Приметы женщины: на вид 30 лет, рост примерно 174 см, среднего телосложения, русые длинные волосы. Была одета в кожаную короткую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.

Приметы ребенка: на вид мальчику шесть-семь лет, рост около 120 сантиметров, полного телосложения, русые волосы.

Был одет в темно синюю куртку с капюшоном, темно синие джинсы, белые кроссовки.

Напомним, харьковская полиция сбилась с ног в поисках юной красавицы.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что девушка с ребенком таинственно исчезли посреди ночи, родные молят о помощи.