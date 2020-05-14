Перед исчезновением девушка два дня была у друзей

В Харькове бесследно исчезла 16-летняя девушка

О пропаже Анастасии Заблодской сообщили в соцсетях, передает Politeka.net.

В среду, 13 мая, около восьми часов утра она вышла из квартиры друзей по улице Дарвина, 41, у которых находилась с 11 мая, но домой так и не пришла.

Позже информацию об исчезновении подростка подтвердили и правоохранители.

Приметы девушки: рост около 156 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плечей, глаза голубые.

Была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

Если кому-то что-то известно о местонахождении Анастасии, просьба сообщить в Киевский райотдел полиции по телефонам 102, (057) 700-43-04, (063) 215 46 84 или (050) 281 15 84.

Учитывая, что в последнее время в регионе все чаще пропадают дети, публикация вызвала большой резонанс в сети.

«И пропадают юные девочки. Что происходит?! Родителям остается только верить и ждать», «на наш город напала какое-то проклятье. Череда каких-то несчастий. Надеюсь, хоть в этой ситуации все закончится успешно и девушка найдётся в ближайшее время целая и невредимая», «Нынешнее воспитание, не ругать, голос не повышать, ничего не запрещать, результат плачевный», «Да что же это в Харьковской области за напасть такая !? Ужас, что не день - ребёнок пропал!! Да уж, не понятное что-то происходит. Начали пропадать подростки и детки. Какой УЖАС!», – пишут под публикацией.

Напомним, в Харькове бесследно исчезла юная красавица.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что девушка с ребенком таинственно исчезли посреди ночи, родные молят о помощи.