В Харькове полиця разыскивает несовершеннолетнюю девушку

Виолетта Ермилова 2006 года рождения ушла из дома в шесть часов вечера 9 мая и до сих пор не вернулась передает Politeka.net со ссылкой на информации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам сотрудников Индустриального отдела полиции, подросток ушла после ссоры с матерью, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 13-14 лет, высокая, полного телосложения, длинные русые волосы.

Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки.

Если кому-то известна какая-либо информация о разыскиваемой, просьба сообщить в Индустриального отдела полиции по телефону: (0572) 93-31-15.

Ранее мы писали о том, что на Одесчине без вести пропала 14-летняя Алина Недова, жительница села Роксоланы в Овидиопольском районе. 6 мая текущего года она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Об исчезновении дочери в полицию сообщили ее родственники.

Приметы Алины: рост около 160 см, худощавая, волосы темно-русые короткие волнистые.

Особые приметы: на зубах брекеты.

Была одета: сливовая безрукавка, серый свитер с желтыми и зелеными полосками, синие джинсы, джинсовые кеды.

Полиция убедительно просит всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить в Овидиопольское ОП по телефонами: (050) 412 22 27, (04851) 3 15 90 або или на спецлинию «102».

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