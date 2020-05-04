Девочка не дает о себе знать

Харьковская полиция разыскивает пропавшую Киру Глазочеву

Девушка 2006 года рождения в воскресенье, 3 мая, ушла из дома, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации, передает Politeka.net cо ссылкой на сообщение Немышлянского отдела полиции.

Приметы пропавшей: темные волосы, худощавого телосложения.

Была одета в зеленую кофту, серые джинсы, серые кроссовки.

Если кому-то что-то известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

Ранее мы рассказывали, что на прошлой неделе харьковчан потрясла трагедия, которая случилась с шестилетней Миленой Шевелевой. Девочка приехала в село Сосновка Золочевского района на поминки по бабушке и вечером пошла гулять с двоюродным братом-сверстником. В какой-то момент дети поссорились, и мальчик приехал на велосипеде домой, а Милена пошла в другую сторону.

Родные девочки сразу бросились на поиски ребенка, к ним подключились десятки волонтеров, а затем сотни правоохранителей, курсантов, спасателей, нацгвардейцев, которые сутки прочесывали окрестности.

К сожалению, чуда не произошло: тело девочки нашли вечером следующего дня на кромке поля. Предварительная причина смерти ребенка – переохлаждение.

Мы также писали о том, что в Днепропетровской области бесследно пропал 17-летний Даниил Умрихин. Еще 28 марта 2020 года, около 11.40 он покинул Центр социально-психологической реабилитации и на данный момент его местонахождение неизвестно.

На вид парню 17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, глаза темные.

Особые приметы: имеет татуировку на левой руке с изображением волка.

Леонид был одет в черные камуфляжные джинсы, черные с красным кроссовки, черную куртку и кепку Nike.

Если кто-то располагает любой информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам 098-06-86-299, 096-86-53-949, или по номеру 102.

Напомним, ребенок загадочно пропал в Одессе, важна любая информация.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что девушка с ребенком таинственно исчезли посреди ночи, родные молят о помощи.