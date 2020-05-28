На Харьковщине полиция разыскивает пропавшего парня 2003 года рождения
По информации сотрудников Лозовского отделения полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области, Даниил Ерохин ушел из дома накануне, и до настоящего времени о том, где он находится, ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 170-180 сантиметров, светло-русые волосы, спортивного телосложения.
Был одет в темные спортивные штаны, красно-черную кофту и черные кроссовки в сетку.
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Всех, кому что-то известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам 102, 0959441288, 0669340346 или другим удобным способом.
Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине пропала 16-летняя девушка. Мария Серебрякова 2003 года рождения около семи часов утра 20 мая самовольно ушла из дома и не вернулась.
О пропаже дочери в полицию заявила ее мать, жительница села Малая Даниловка Дергачевского района.
К счастью, девушку нашли целой и невредимой. Она была у своего знакомого в Днепре. Беглянку вернули домой, а матери могут вменить админпротокол за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Мы также писали о том, что в Харькове спецназовец до полусмерти напугал ребенка, приняв игрушечный автомат в его руках за настоящее боевое оружие. Мальчик ехал в автомобиле со своим отцом, когда машину подрезало другое транспортное средство, и мужчину едва ли не силой вытащили из салона прибывшие на подмогу патрульные.
Когда все выяснилось, зачинщик поспешил ретироваться с места инцидента.
Напомним, харьковская полиция сбилась с ног в поисках юной красавицы.
Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.
Также Politeka писала, что девушка с ребенком таинственно исчезли посреди ночи, родные молят о помощи.