Харьковские правоохоранители с ног сбились в поисках несовершеннолетнего мальчика

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию сотрудников Новобаварского отдела полиции Харькова, которые устанавливают местонахождение Александра Лозниченко 2006 года рождения.

Как рассказали правоохранители, подросток ушел гулять 24 мая и до сих пор не вернулся домой.

Приметы мальчика: рост примерно 147 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку, серые спортивные брюки, синие ботинки на шнурках.

Если кто-то владеет информацией о разыскиваемом, просьба сообщить в Новобаварский отдел полиции или по телефонам: 102, 0573704130, 0633783181 или другим удобным способом.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине пропала 16-летняя Мария Серебрякова. О пропаже несовершеннолетней дочери в Дергачевский отдел полиции заявила ее мать, жительница села Малая Даниловка.

Приметы девушки: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост около 160-170 сантиметров, волосы светло-русые, длинные, глаза серо-зеленые.

Была одета в черную куртку до пояса, брюки цвета хаки, весенние черные ботинки.

Если кому-то что-то известно о месте нахождения ребенка, просьба сообщить: дежурная часть (050) 344 40 72, ювенальная превенция (050) 980 25 97 или на номер 102.

Напомним, харьковская полиция сбилась с ног в поисках юной красавицы.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что девушка с ребенком таинственно исчезли посреди ночи, родные молят о помощи.