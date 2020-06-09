Ребенка нет уже два дня

В Харькове и регионе продолжают пропадать дети

И хотя, к счастью, большинство из них находят целыми и невредимыми, каждый день заявления о новых пропавших поступают правоохранителям.

Так, Харьковским ОП ГУНП в Харьковской области разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Дмитренко Таисия Сергеевна, 2007 года рождения, сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию правоохранителей в социальной сети Фейсбук.

Юная жительница города Мерефа 7 июня около девяти часов вечера убежала из дома в неизвестном направлении и до сих пор о том, где она находится, ничего неизвестно.

Приметы Таисии: рост 165 сантиметров, круглое лицо, худощавого телосложения, волосы светло- русые, ниже плеч, глаза серо-зеленые, широкие брови.

Девочка была одета в кофту молочного цвета и джинсовые шорти, как на фото.

Особые приметы: на руках шрамы от дерматита, склонна к фантазированию, телефона при себе нет.

Всем, кому что-то известно о местонахождении девочки, просьба сообщить в Харьковский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 0577483233, 0577487350, (099) 0732499 - дежурная часть. (095) 4993194, (099) 0361791 - ювенальная превенция.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове бесследно пропала 43-летняя Валентина Чекман, которая проживает по улице С.Грицевца, 16а. Она ушла из дома в пятницу, 5 июня в восемь часов утра, и с тех пор о ней нет никаких известий.

Была одета в серую джинсовую курточку, серые джинсы, черные кроссовки с высокой белой подошвой, при себе имела небольшую сумку черного цвета.

Если кому-то что-то известно о пропавшей и ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам (068) 379 43 45 или 102, а также любым удобным способом.

Напомним, найдено тело украинской журналистки в Таиланде.

Как писала Politeka, на Харьковщине бесследно исчезла девочка.

Также Politeka писала, что на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.