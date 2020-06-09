В Харькове и регионе продолжают пропадать дети
И хотя, к счастью, большинство из них находят целыми и невредимыми, каждый день заявления о новых пропавших поступают правоохранителям.
Так, Харьковским ОП ГУНП в Харьковской области разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Дмитренко Таисия Сергеевна, 2007 года рождения, сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию правоохранителей в социальной сети Фейсбук.
Юная жительница города Мерефа 7 июня около девяти часов вечера убежала из дома в неизвестном направлении и до сих пор о том, где она находится, ничего неизвестно.
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Приметы Таисии: рост 165 сантиметров, круглое лицо, худощавого телосложения, волосы светло- русые, ниже плеч, глаза серо-зеленые, широкие брови.
Девочка была одета в кофту молочного цвета и джинсовые шорти, как на фото.
Особые приметы: на руках шрамы от дерматита, склонна к фантазированию, телефона при себе нет.
Всем, кому что-то известно о местонахождении девочки, просьба сообщить в Харьковский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 0577483233, 0577487350, (099) 0732499 - дежурная часть. (095) 4993194, (099) 0361791 - ювенальная превенция.
Ранее мы сообщали о том, что в Харькове бесследно пропала 43-летняя Валентина Чекман, которая проживает по улице С.Грицевца, 16а. Она ушла из дома в пятницу, 5 июня в восемь часов утра, и с тех пор о ней нет никаких известий.
Была одета в серую джинсовую курточку, серые джинсы, черные кроссовки с высокой белой подошвой, при себе имела небольшую сумку черного цвета.
Если кому-то что-то известно о пропавшей и ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам (068) 379 43 45 или 102, а также любым удобным способом.
Напомним, найдено тело украинской журналистки в Таиланде.
Как писала Politeka, на Харьковщине бесследно исчезла девочка.
Также Politeka писала, что на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.