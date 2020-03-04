21-летняя сотрудница правоохранительных органов стала жертвой грабителя на Харьковщине

В ночь на 2 марта в Купянске на Харьковщине около четырех часов утра на девушку-полицейскую напал мужчина с ножом, сообщает «Город Х».

Все произошло на улице 1 мая возле сквера имени Шевченко.

Злоумышленник атаковал жертву, ударил ее, толкнул, а затем выхватил сумку и убежал. С собой он унес мобильный телефон девушки, удостоверение сотрудника правоохранительных органов и пару банковских карт.

У потерпевшей – резанные раны на руках, ушибы затылка, плеча и брюшной полости.

Отмечается, что девушка узнала нападавшего. Им оказался 28-летний житель Двуречанского района Алексей Корабельников. Мужчина уже не раз имел проблемы с законом, был судим за грабеж и за долги перед «ПриватБанком».

На данный момент его разыскивают за разбойное нападение. Всех, кому известна любая информация о преступнике, просят сообщить в Купянский отдел полиции по телефонам: (05742) - 5-33- 44 (дежурная часть), 066-000-44-03 уголовный розыск.

Ранее мы писали, что на Харьковщине разыскивается 18-летняя девушка, которая 1 марта ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Нина Розыгина собиралась ехать в Харьков на собеседование, однако пропала без вести. Первой забила тревогу ее мать.

Приметы: рост - 160-165 см, среднее телосложение, рыжие волосы чуть выше плеч. Особой приметой является родинка на левой щеке.

Была одета в черную куртку, черное платье, коричневые ботинки.

Напомним, ребенок бесследно пропал под Киевом, полиция на ушах.

Как сообщала Politeka, самый известный полицейский Харькова уходит в отставку.

Также Politeka писала, что в Харькове грабитель расправился с полицейским.