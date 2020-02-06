Самый известный и харизматичный полицейский Харькова написал рапорт об отставке

Об этом Антон Завада, известный также как «капитан Борода», сообщил на своей странице в соцсети, опубликовав в сториз фото заявления, передает Politeka.

Позже журналисты поинтересовались у полисмена, что стало причиной его решения. Он ответил, что 12 тысяч гривен зарплаты для такой работы – это мало.

«Я не говорю о себе, я говорю вообще о патрульных. Пришли сначала на восемь тысяч, когда у всех было четыре-пять тысяч. А когда зарплата равносильна охраннику «АТБ» или даже грузчику «АТБ», или водителю троллейбуса — это разные вещи», – рассказал Завада изданию KHARKIV Today.

Новую работу мужчина пока не искал, поскольку должен две недели отработать в патрульной полиции, до 19 февраля.

Завада пришел в полицию с момента ее запуска в Харькове в сентябре 2015 года, став одним из 800 патрульных, принявших присягу. На тот момент ему было 32 года. До этого он работал помощником нотариуса. Сам Антон из Лозовой.

Популярность и узнаваемость он получил из-за роскошной ухоженной бороды.

В ведомстве, где служит «капитан Борода», информацию о его рапорте пока не комментируют. Пообещали сделать это, когда появится приказ.

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